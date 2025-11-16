Трое детей отравились угарным газом при пожаре Трое детей пострадали от отравления угарным газом при пожаре в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире на проспекте Строителей, сообщило МЧС Бурятии в Telegram-канале. Из горящего помещения были эвакуированы трое мальчиков в возрасте полутора, четырех и 12 лет с признаками отравления угарным газом, отметили в ведомстве.

Минувшей ночью в Улан-Удэ произошел пожар в квартире на проспекте Строителей. Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ, — сказано в публикации.

Подчеркивается, что все пострадавшие доставлены в детскую клиническую больницу. Предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с открытым огнем.

Ранее в гаражном кооперативе Железногорска обнаружили тела четырех погибших молодых людей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

До этого в поселке Краснобродский Кемеровской области произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли две девочки трех и четырех лет. Мать оставила детей одних и уехала в другой город. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Дети погибли от отравления угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.