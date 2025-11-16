Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 06:32

Трое детей отравились угарным газом при пожаре

Трое детей пострадали от отравления угарным газом при пожаре в Улан-Удэ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире на проспекте Строителей, сообщило МЧС Бурятии в Telegram-канале. Из горящего помещения были эвакуированы трое мальчиков в возрасте полутора, четырех и 12 лет с признаками отравления угарным газом, отметили в ведомстве.

Минувшей ночью в Улан-Удэ произошел пожар в квартире на проспекте Строителей. Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ, — сказано в публикации.

Подчеркивается, что все пострадавшие доставлены в детскую клиническую больницу. Предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с открытым огнем.

Ранее в гаражном кооперативе Железногорска обнаружили тела четырех погибших молодых людей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

До этого в поселке Краснобродский Кемеровской области произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли две девочки трех и четырех лет. Мать оставила детей одних и уехала в другой город. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Дети погибли от отравления угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

пожары
Улан-Удэ
отравления
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.