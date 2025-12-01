День матери
Во Франции высмеяли Макрона после слов Путина об «угрозе» России

Политик Филиппо допустил, что у Макрона зазвенело в ушах после слов Путина

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
У президента Франции Эммануэля Макрона могло сильно зазвенеть в ушах, высмеял политика лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Такой комментарий он дал после слов главы РФ Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы.

Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах! — написал политик.

Ранее президент России заявил, что высказывания о якобы риске нападения Москвы на Европу распространяют жулики. По словам Путина, РФ готова документально закрепить отсутствие планов нападения на европейские государства.

При этом замглавы МИД России Александр Грушко указывал, что Евросоюз готовится к прямому вооруженному противостоянию с Москвой. Дипломат отмечал, что в этом заключается главное содержание политики военного строительства стран НАТО и ЕС.

Речь Макрона о планах расширения армии возмутила французских военных настолько, что один из них демонстративно покинул сцену во время выступления главы республики. Президент Франции говорил о введении добровольной службы для усиления «способности нации к сопротивлению».

