День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:48

Французский военный не выдержал речей Макрона и ушел со сцены

Военнослужащий ушел со сцены во время речи Макрона о расширении армии

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Французский военнослужащий демонстративно покинул сцену во время речи президента страны Эммануэля Макрона о планах расширения армии, передает Telegram-канал Ruptly. Инцидент произошел в момент, когда глава государства говорил о введении добровольной военной службы для усиления «способности нации к сопротивлению».

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как военный с озабоченным видом, оглядывается по сторонам, после чего решительно уходит со сцены. Пользователи интернета связывают этот поступок с непрерывными заявлениями Макрона о якобы приближающемся противостоянии с Россией.

Многие расценили демарш военного как молчаливый протест против милитаристской риторики президента и его планов по расширению вооруженных сил страны.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС Кая Каллас и Макрон являются самыми враждебными к России политическими деятелями. По ее словам, они всегда делают странные заявления даже по мирному урегулированию.

Франция
военные
Эммануэль Макрон
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Росавиация ввела ограничения на полеты еще в одном российском городе
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.