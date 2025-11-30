Французский военный не выдержал речей Макрона и ушел со сцены

Французский военнослужащий демонстративно покинул сцену во время речи президента страны Эммануэля Макрона о планах расширения армии, передает Telegram-канал Ruptly. Инцидент произошел в момент, когда глава государства говорил о введении добровольной военной службы для усиления «способности нации к сопротивлению».

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как военный с озабоченным видом, оглядывается по сторонам, после чего решительно уходит со сцены. Пользователи интернета связывают этот поступок с непрерывными заявлениями Макрона о якобы приближающемся противостоянии с Россией.

Многие расценили демарш военного как молчаливый протест против милитаристской риторики президента и его планов по расширению вооруженных сил страны.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС Кая Каллас и Макрон являются самыми враждебными к России политическими деятелями. По ее словам, они всегда делают странные заявления даже по мирному урегулированию.