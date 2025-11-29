День матери
29 ноября 2025 в 10:21

Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков

Депутат Журова сочла фон дер Ляйен и Каллас самыми враждебными к РФ политиками

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС Кая Каллас и французский президент Эммануэль Макрон являются самыми враждебными к России политическими деятелями, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, они всегда делают странные заявления даже по мирному урегулированию.

Они, наверное, самые такие активные, кто против нас. Но, наверное, эти женщины — фон дер Ляйен и Каллас затмили всех. Чаще попадается от них именно негатив, — отметила она.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский иронично прокомментировал исторические заявления Каллас, назвав их «калласальными». Он пообещал детально опровергнуть утверждения о якобы нападениях России на некие государства в отдельной публикации.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение мирного урегулирования и переговоров по Украине «сводит скулы» чиновникам Европейского союза. Данный комментарий был сделан в ответ на высказывания Каллас и председателя Еврокомиссии.

Светлана Журова
Урсула фон дер Ляйен
Эммануэль Макрон
Кая Каллас
