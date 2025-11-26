День матери
26 ноября 2025 в 08:57

«Скулы сводит»: Захарова сравнила еврочиновников с бесами

Захарова: у еврочиновников сводит скулы от обсуждения мирного плана по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Обсуждение мирного плана и переговоров по Украине «сводит скулы» чиновникам из Европейского союза, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Дипломат указала на абсолютную аморальность поведения еврочиновников.

Как только они слышат слово «мирный план», «переговоры», «контакты», у них скулы сводит. Это то, что идет им не просто против шерсти, это святой водой на них покапать, на бесноватых, — констатировала Захарова.

Она также назвала «абракадаброй» слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно замороженных российских активов. Захарова отметила, что политик заполняет международную повестку бессмысленными заявлениями по данному вопросу.

Что касается инфошума вокруг плана президента США Дональда Трампа по Украине, по мнению Захаровой, его раздувают из-за того, что эскалация кризиса пошла не по плану определенной части мирового закулисья. Запад за счет политического шоу пытается сорвать процесс урегулирования и манипулировать ситуацией, уверена она.

