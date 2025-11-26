День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 08:49

«Абракадабра полная»: Захарова разнесла Макрона за слова о России

Захарова сочла абракадаброй слова Макрона о замороженных активах России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона относительно замороженных российских активов являются «абракадаброй», заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что французский лидер заполняет международную повестку бессмысленными заявлениями по данному вопросу.

Это же прямая речь, прямая цитата, эти же новости передаются. Так он для этого и заявляет, чтобы забить повестку вот этой своей абракадаброй. Это абракадабра полная. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими авуарами <...>, которые, по сути, захвачены представителями стран Европейского союза, — сказала Захарова.

До этого представитель МИД России предупредила о возможных серьезных последствиях для Европейского союза в случае использования замороженных российских активов. По словам Захаровой, ЕС рискует получить статус «евроворья» и столкнуться с жесткими ответными мерами.

До этого министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял о необходимости принятия ЕС мер по использованию замороженных российских активов для участия в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Он также акцентировал важность интеграции Киева в Европейский союз как второй ключевой аспект внешнеполитической стратегии.

Франция
Мария Захарова
МИД РФ
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
«Вопиющий случай»: омбудсмен высказалась о ситуации с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.