Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона относительно замороженных российских активов являются «абракадаброй», заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что французский лидер заполняет международную повестку бессмысленными заявлениями по данному вопросу.

Это же прямая речь, прямая цитата, эти же новости передаются. Так он для этого и заявляет, чтобы забить повестку вот этой своей абракадаброй. Это абракадабра полная. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими авуарами <...>, которые, по сути, захвачены представителями стран Европейского союза, — сказала Захарова.

До этого представитель МИД России предупредила о возможных серьезных последствиях для Европейского союза в случае использования замороженных российских активов. По словам Захаровой, ЕС рискует получить статус «евроворья» и столкнуться с жесткими ответными мерами.

До этого министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял о необходимости принятия ЕС мер по использованию замороженных российских активов для участия в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Он также акцентировал важность интеграции Киева в Европейский союз как второй ключевой аспект внешнеполитической стратегии.