24 ноября 2025 в 17:35

Литва выдвинула два условия для участия в переговорах по Украине

Будрис: ЕС нужно использовать активы РФ для участия в переговорах по Украине

Для того чтобы Европа могла участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, следует принять меры по использованию замороженных российских активов, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Он подчеркнул, что вторым важным аспектом является интеграция Украины в Европейский союз, передает Bloomberg.

Нам нужно получить рычаги давления. Два фактора, обеспечивающие доступ к переговорам, — это замороженные активы и, во-вторых, ЕС для Украины. Это даст что-то заслуживающее доверия, — прокомментировал Будрис.

Он также подчеркнул необходимость немедленных действий. Европа в противном случае якобы рискует упустить свой шанс на важную роль, подытожил министр.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия никогда не допустит вступления Украины в НАТО, так как это создаст угрозу размещения любого вооружения, как в странах Прибалтики и Польше. Он утверждает, что ЕС и Европа саботируют мирное урегулирование конфликта, чтобы не допустить реализации инициатив президента США Дональда Трампа.

До этого директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил, что Европа не поддержит мирный план США по Украине. По его словам, даже после подписания соглашения ЕС будет препятствовать его реализации.

