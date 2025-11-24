Европа не перестанет препятствовать осуществлению мирного плана США по Украине, даже если он будет согласован, заявил NEWS.ru обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, на этот счет не должно быть никаких иллюзий.

Даже если мы в итоге согласимся на план Трампа, хотя бы в общих чертах, и заключим некое соглашение на основе его параметров, необходимо понимать: Европа продолжит препятствовать процессу не только до, но и после подписания любых мирных соглашений, чтобы сорвать их имплементацию, — сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что заявления и действия ряда украинских политиков, включая лидера Украины Владимира Зеленского, также ясно демонстрируют их нежелание выполнять пункты соглашения. Поэтому необходимо будет продолжать давить на Украину для их выполнения, подчеркнул Корнилов.

Даже если будут согласованы приемлемые условия, например, по ограничению численности украинской армии, это не гарантирует их беспрекословного выполнения Киевом. Предстоят долгие годы переговоров и давления на Украину и ее европейских спонсоров для обеспечения выполнения каждого пункта этого плана, — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Он допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования.