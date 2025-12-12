Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«Легко ввести, сложно отменить»: в ГД объяснили решение МОК о допуске РФ

Депутат Журова: многим федерациям морально проще исполнять решения суда

Новость о допуске части российских спортсменов с флагом и гимном радостная, но пока не понятно, как все будет реализовано, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что федерациям морально проще исполнять решения суда.

Эта весть радостная, но нужно понимать, как это будет реализовываться. Каждая федерация должна провести заседания. Санкции легко ввести, но сложно отменить. С одной стороны, некоторые уже теряются от того, что здравый смысл восторжествовал. С другой — понимают, что с такой рекомендацией МОК мы, скорее всего, выиграем все суды. И если кто-нибудь откажется возвращать, их обяжут. Многие федерации возглавляют представители недружественных стран и им морально легче исполнять решения суда. Убираются политические риски. Иначе скажут, что они способствуют Кремлю, — сказала Журова.

Ранее стало известно, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) рекомендовал генеральной ассамблее восстановить использование российской и белорусской национальной символики на юниорских соревнованиях. Также предложено снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями. Выступать с флагом и гимном получили возможность юные спортсмены и паралимпийцы.

