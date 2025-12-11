МОК сделал неожиданное заявление о российских спортсменах МОК поддержал возвращение РФ в спорт под национальной символикой

МОК рекомендовал российским спортсменам участвовать в турнирах под национальной символикой — с флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Речь идет об индивидуальных дисциплинах и командных соревнованиях.

МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, — написал он.

Дегтярев поблагодарил исполком МОК за постепенное и последовательное движение к восстановлению принципов Олимпийской хартии. Работа над полным возвращением прав спортсменов продолжится, добавил он. В настоящее время российские спортсмены частично допущены на крупнейшие турниры в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев обратил внимание, что Польшу могут лишить права проводить международные соревнования из-за недопуска российских спортсменов. По его словам, Международный олимпийский комитет в этом вопросе на стороне России.