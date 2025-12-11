Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 19:42

МОК сделал неожиданное заявление о российских спортсменах

МОК поддержал возвращение РФ в спорт под национальной символикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

МОК рекомендовал российским спортсменам участвовать в турнирах под национальной символикой — с флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Речь идет об индивидуальных дисциплинах и командных соревнованиях.

МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, — написал он.

Дегтярев поблагодарил исполком МОК за постепенное и последовательное движение к восстановлению принципов Олимпийской хартии. Работа над полным возвращением прав спортсменов продолжится, добавил он. В настоящее время российские спортсмены частично допущены на крупнейшие турниры в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев обратил внимание, что Польшу могут лишить права проводить международные соревнования из-за недопуска российских спортсменов. По его словам, Международный олимпийский комитет в этом вопросе на стороне России.

спорт
МОК
спортсмены
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.