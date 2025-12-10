«МОК на нашей стороне»: Дегтярев предупредил «оголтелую» Польшу

Польшу могут лишить права проводить международные соревнования из-за недопуска российских спортсменов, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, которые передает ТАСС, Международный олимпийский комитет в этом вопросе на стороне России.

Я вам больше скажу, недавно я сказал, что МОК на нашей стороне, и не шутил. Президент МОК Кирсти Ковентри и ее команда публично и непублично дает понять всем странам, которые ограничивают въезд спортсменам, что они ответят за это тем, что у них просто не будет больше международных соревнований, — заявил он.

Он добавил, что порой западные европейские страны проявляют большую терпимость, нежели восточноевропейские, чьи правительства принимают радикальные решения. Это может привести к полному исчезновению спортивных мероприятий в Европе, если не произойдет смена курса.

В первую очередь, это, конечно, касается поляков, чехов, еще ряда восточно-европейских стран, проводящих самую оголтелую политику по отношению к России, — резюмировал он.

Ранее Дегтярев заявил, что CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.