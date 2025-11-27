ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией

Евросоюз готовится к прямому военному противостоянию с Россией, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в этом заключается основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося им ЕС.

Основное содержание политики <…> состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией, — подчеркнул дипломат.

Ранее власти Эстонии предложили проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса. Речь идет в том числе об отработке применения западного ядерного вооружения у границы России. В Таллине считают, что подобные военные маневры должны продемонстрировать мощь Североатлантического альянса.

До этого стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. На картах обозначены порты, реки и дороги, по которым будут передвигаться солдаты.