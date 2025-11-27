День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:48

ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией

Грушко: Евросоюз готовится к прямому военному противостоянию с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Евросоюз готовится к прямому военному противостоянию с Россией, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в этом заключается основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося им ЕС.

Основное содержание политики <…> состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией, — подчеркнул дипломат.

Ранее власти Эстонии предложили проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса. Речь идет в том числе об отработке применения западного ядерного вооружения у границы России. В Таллине считают, что подобные военные маневры должны продемонстрировать мощь Североатлантического альянса.

До этого стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. На картах обозначены порты, реки и дороги, по которым будут передвигаться солдаты.

НАТО
Евросоюз
Россия
Александр Грушко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грушко емкой фразой описал отношения России и Европы
Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с айфона на андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.