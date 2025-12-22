Новый год-2026
22 декабря 2025 в 18:27

«Относится к ответственности»: политолог о словах Вэнса про исламистов в ЕС

Политолог Светов: безответственность политика не зависит от религии

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Безответственность в политике не определяется вероисповеданием, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном приходе исламистов к власти в одной из европейских стран. По мнению публициста, религия не определяет роли действующих лидеров Евросоюза, которые на данный момент угрожают миру.

То есть получается, ядерное оружие, которое есть у США, не представляет угрозы миру? Ядерное оружие, которым могут распоряжаться такие безответственные политики, как Кир Стармер (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) или [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), также не представляет угрозы миру? Вспомним, когда премьером Великобритании была Лиз Трасс: одно из первых ее заявлений было о том, что она готова нажать ядерную кнопку, если что-то произойдет. Поэтому вопрос ответственности или безответственности политика совершенно не связан с тем, какую религию он исповедует. Это относится к ответственности перед обществом и влиянию на людей, — высказался Светов.

Он напомнил, что накануне бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский высказал готовность захватить Калининград. Таким образом, по словам Светова, религиозная принадлежность этого человека, будь он протестантом или нет, не делает его более разумным или ответственным.

Ранее Вэнс заявил, что в одной из стран Евросоюза, обладающих ядерным оружием, к власти могут прийти исламисты в течение ближайших 15 лет. По его словам, это создаст серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

