Вэнс сделал мрачный прогноз по исламистам в Европе Вэнс: исламисты могут прийти к власти в одной из ядерных стран ЕС через 15 лет

Исламисты могут прийти к власти в одной из ядерных стран ЕС в ближайшие 15 лет, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передал портал UnHerd, это станет угрозой национальной безопасности США.

Нетрудно представить себе сценарий, при котором человек, близкий к исламистским взглядам, может заполучить весьма значительное влияние в европейской ядерной державе. В ближайшие пять лет? Нет. Но через 15 лет? Абсолютно. И это довольно прямая угроза для Соединенных Штатов Америки, — сказал Вэнс в интервью.

Он добавил, что в европейских странах сейчас есть люди, которые поддерживают исламистов или близки к ним. По его словам, они уже побеждают на муниципальных выборах.

Ранее западные СМИ сообщили об угрозе тотальной отмены Рождества в Европе и США по причине засилья мигрантов-исламистов, которые навязывают свои культурные и религиозные ценности местному населению самыми радикальными способами. По данным института изучения общественного мнения YouGov, более 60% населения Германии теперь опасаются посещать массовые рождественские мероприятия.