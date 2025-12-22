Новый год-2026
Всемирно известный производитель бурбона остановит главный завод на год

Производитель бурбона Jim Beam приостановит завод в штате Кентукки на 2026 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Производитель бурбона Jim Beam, принадлежащий японской Suntory Global Spirits, объявил о временной остановке производства на своем основном заводе в Кентукки на весь 2026 год. Компания объяснила это необходимостью инвестиций в модернизацию производственных мощностей, передает BBC.

Несмотря на приостановку работы основного завода, остальные производственные площадки Suntory Global Spirits в Кентукки, где занято более тысячи человек, продолжат функционировать. Компания подчеркнула, что другие объекты в штате, включая дистиллерию и заводы по розливу и хранению, не прекратят свою деятельность.

Источник отмечает, что в Кентукки наблюдается избыток нереализованного алкоголя, что связывают с торговыми спорами США с другими странами. Бурбон — это вид виски, производство которого законодательно ограничено территорией континентальной части США. В 1964 году Конгресс США официально признал бурбон «национальным напитком» Америки.

Ранее британская компания Burberry, производящая одежду, парфюмерию и аксессуары, подала три заявки в Роспатент. В ведомстве отметили, что компания хочет зарегистрировать товарные знаки своего логотипа и узора «тартан».

заводы
компании
США
алкоголь
