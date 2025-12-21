Ушедшие из России бренды получили неожиданный сигнал Аналитик Чекурова: рынок в России закроется для западных компаний через пять лет

Возвращение западных компаний на российский рынок будет крайне сложным, заявила аналитик Марина Чекурова в комментарии РИА Новости. Она отметила, что еще через три — пять лет «хлопнувшие дверью» бренды могут вовсе перестать быть востребованными.

Если эти компании захотят вернуться, то их присутствие на рынке будет возможно. В целом еще три — пять лет, и, думаю, их вообще здесь никто не будет ждать, — объяснила Чекурова.

Эксперт подчеркнула, что российский рынок за это время стал насыщенным и конкурентным за счет отечественных производителей. Кроме того, продукция западных компаний, по ее оценке, с высокой вероятностью будет дороже российской, что снизит ее ценовую привлекательность.

Когда они впервые заходили к нам 30–35 лет назад, здесь был «чистый лист». Такого больше не будет, — добавила аналитик.

По словам Чекуровой, возвращение западного бизнеса будет происходить через жесткий отбор. Она считает, что государство будет учитывать, каким образом компании уходили с рынка: у тех, кто «хлопнул дверью», условия будут существенно хуже, чем у брендов, сохранивших присутствие и готовых развиваться дальше.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 36 товарных знаков. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил с июля по сентябрь 2024 года.