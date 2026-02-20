Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 11:21

Биолог перечислил фрукты, полезные в феврале

Биолог Наполов посоветовал есть цитрусовые в феврале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В феврале стоит добавить в свой рацион цитрусовые, чтобы восполнить дефицит витамина C в организме, посоветовал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что также последний месяц зимы является сезоном гранатов.

Зима — сезон для гранатов. Сейчас на прилавках наиболее спелые плоды. Гранаты — источник витаминов C, P, B6, B12, они укрепляют иммунитет, сердце и сосуды, содержат мощные антиоксиданты. Регулярное употребление гранатов и сока помогает повысить гемоглобин, снизить давление, улучшить пищеварение и обмен веществ. Гранат богат калием, магнием и клетчаткой, полезен при анемии и для профилактики простуд, — пояснил эксперт.

Биолог уточнил, что витаминами С, А и группы В богата хурма. Ее можно есть не более двух-трех в день, отметил Наполов. Любителям яблок эксперт посоветовал обратить внимание на зимние сорта. Бананы тем временем, по его словам, помогут в борьбе с усталостью.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова заявила, что главная опасность пельменей кроется в составе фарша, который содержит много насыщенного жира и соли. По ее словам, избыток этих веществ в рационе может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других серьезных патологий.

