Банановые блины: необычный рецепт для ленивых

Хотите попробовать что-нибудь новенькое? Необычный рецепт блинов с бананом сделает утро вкусным и легким. Они сладкие, но не содержат лишнего сахара, а также готовятся за 20 минут.

Берем 2 спелых банана (их надо размять), 1 яйцо, 200 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. соды и соль по вкусу. Взбейте бананы с яйцом, влейте кефир, всыпьте муку с содой — тесто готово. Лейте половником на горячую сковороду, жарьте по 1,5 минуты с каждой стороны. Получатся пышные блины с банановой ноткой. Необычный рецепт блинов подойдет для диеты — всего 150 ккал на штуку. Добавьте ягоды или орехи сверху для вкусового акцента.

Такой десерт порадует детей и взрослых. Готовьте чаще, и кухня наполнится теплом!

