Выкладываю бананы на сковороду и заливаю тестом — через 10 минут завтрак на столе: сладкая лепешка

Этот рецепт сладкой лепешки впечатляет простотой и скоростью приготовления. Выкладываю бананы на сковороду и заливаю тестом — через 10 минут завтрак на столе!

Вкус блюда — это сочетание нежной, похожей на оладьи текстуры лепешки карамелизированного сахара и мягких ломтиков банана.

Для приготовления понадобится: 1 спелый банан, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 5 ст. л. муки, 5 ст. л. молока, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Сначала приготовьте тесто: в миске взбейте яйцо с молоком, добавьте соль, просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до консистенции жидкой сметаны. На сковороде растопите кусочек сливочного масла, равномерно рассыпьте сахар и дайте ему слегка растаять. На сахар выложите нарезанный кружочками банан. Залейте содержимое сковороды подготовленным тестом. Накройте крышкой и жарьте на медленном огне 6–7 минут, пока поверхность теста не схватится. Затем аккуратно переверните лепешку и обжарьте с другой стороны еще 2–3 минуты до полной готовности. Подавайте теплой, карамелизированной стороной вверх.

