Буланова отменила концерт в Петропавловске

Концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой в Петропавловске отменили из-за технических работ в здании, о чем заявила сама певица в Telegram-канале. По ее словам, он был запланирован на 18 февраля.

С большим сожалением сообщаем, что мой концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменяется. Я и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование. Мы очень ждали этой встречи с вами, — сообщила Буланова.

Ранее Буланова рассказала, что поборола страх выступать перед публикой. Артистка добавила, что в ее жизни были периоды, когда сцена и зрители вызывали у нее приступ паники, но сейчас она может спокойно выйти к зрителям и исполнить любую песню из своего репертуара. Буланова отметила, что ее большая молодая аудитория придает ей энергии и уверенности в себе.

До этого Буланова поздравила с Новым годом российских бойцов, которые находятся в зоне военной спецоперации. Певица пожелала бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.