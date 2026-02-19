Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен Певица Буланова рассказала, что часто забывает тексты песен

Певица Татьяна Буланова призналась, что часто забывает тексты своих песен на концертах, сообщает Общественная Служба Новостей. Она рассказала, что старается сделать так, чтобы зал этого не заметил.

Бывало такое, что поешь и осознаешь, что дальше ты текст забыл и нужно как-то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов, — рассказала Буланова.

Артистка отметила, что на ее память мог повлиять дефицит витамина B12. По ее словам, сейчас она решила проблемы с запоминанием текстов.

Ранее Буланова рассказала, что участники ее подтанцовки резко отказались от работы и даже не попытались выйти на связь. По словам артистки, их уход был очень внезапным.