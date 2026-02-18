«Энергосберегающие» танцоры, страхи, слова бойцам СВО: как живет Буланова

Певица Татьяна Буланова раскрыла подробности ухода ее «энергосберегающей» подтанцовки. Что об этом известно, что артистка говорила о своих страхах и бойцах СВО?

«Энергосберегающие» танцоры

Буланова, недавно пережившая всплеск популярности благодаря вирусной «энергосберегающей» подтанцовке, сообщила, что танцоры покинули ее в самый разгар популярности без объяснения причин. Она отметила, что не стала уговаривать артистов остаться или выяснять причины их ухода.

«Просто они сказали: „Мы уходим“. Ну уходите. Мы их отпустили, и все. Они даже не пытались выйти на разговор: „Мы отказываемся работать“. А я уговаривать не стала», — объяснила певица.

Буланова отметила, что после их ухода перед ней остро встала задача в сжатые сроки найти замену. По ее словам, новый состав сформировали в сжатые сроки, чтобы не нарушать плотный гастрольный график.

Как рассказала певица, сначала на замену приехали две более опытные танцовщицы, которые быстро влились в работу. А спустя примерно 10 дней, на следующем этапе гастролей, к ним присоединились молодые профессиональные хореографы, добавила она.

«Очень хорошенькие, молоденькие, очень приятные. Молодцы, конечно!» — поделилась Буланова.

Страхи Булановой

Буланова призналась, что поборола страх выступать перед публикой. По словам знаменитости, в ее жизни были периоды, когда сцена и зрители вызывали у нее панику.

«Были времена, когда я панически боялась зрителей и сцены. Я этот страх долго не могла побороть, и пришлось взять продолжительную паузу, чтобы восстановиться. Честно говоря, это крайне тяжело, когда профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, петь и говорить, а у тебя ком в горле», — рассказала Буланова.

По признанию певицы, сейчас она может спокойно выйти к зрителям и исполнить любую песню из своего репертуара. Буланова отметила, что ее большая молодая аудитория придает ей сил и уверенности в себе.

В каких отношениях Буланова с бывшими мужьями

Татьяна Буланова рассказала, что содержит своих детей сама. Бывший муж футболист Владислав Радимов скрывал от нее зарплату и не помогал финансово. Он выплачивал алименты на сына Никиту до 18 лет, после чего прекратил перечислять деньги и делать подарки. Как написала «Газета.ру», Буланова развелась с легендой «Зенита» после его измены и перестала общаться. При этом Радимов продолжает поддерживать отношения с сыном.

Вспоминая о первом муже Николае Тагрине, Буланова отметила, что, когда тот попытался контролировать ее траты, она предложила иметь отдельные бюджеты. Поводом стала ссора с супругом из-за ее спонтанных покупок.

«Я кучу денег трачу впустую, глупо, но мне от этого кайф. Я ни от кого не хочу зависеть», — призналась артистка.

Обращение к бойцам СВО

В Новый год Буланова поздравила российских бойцов, которые находятся в зоне военной спецоперации. В беседе с журналистами певица пожелала бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

«Я поздравляю с Новым годом всех бойцов СВО, желаю им здоровья и возвращения скорейшего домой с победой», — отметила звезда.

