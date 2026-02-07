Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 06:46

Яблочный пирог с кефирной заливкой: такой же простой, как шарлотка, но более сочный и влажный

Фото: D-NEWS.ru
Яблочный пирог с кефирной заливкой готовится так же просто, как шарлотка, но получается более сочным и влажным. После добавления заливки он приобретает бархатистую, слегка влажную сердцевину.

Для приготовления понадобится: 1 стакан (250 мл) кефира, 1 стакан сахара, 1 стакан подсолнечного масла без запаха, 3 яйца, 3 стакана муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 3–4 средних яблока, щепотка соли, ванилин.

В глубокой миске смешайте кефир, сахар и растительное масло до однородности. Отлейте ровно 1 полный стакан этой жидкой смеси и уберите в сторону — это будущая заливка. В оставшуюся в миске смесь добавьте яйца, соль, ванилин и взбейте. Частями всыпайте муку, смешанную с разрыхлителем, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Яблоки нарежьте тонкими дольками. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте тесто в форму. Погрузите яблочные дольки в тесто примерно на две трети их высоты. Выпекайте 35–45 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Готовый горячий пирог, не вынимая из формы, полейте отложенной кефирной смесью. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог с черносливом, — остается вкусным на второй день.

Проверено редакцией
