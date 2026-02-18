Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках МЧС эвакуировало девушку из леса в Новой Москве из-за плохого самочувствия

Спасатели эвакуировали девушку из леса в Москве. Ей стало плохо во время похода, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

В «Службу 112» Москвы поступило сообщение от взволнованного мужчины: во время похода его спутнице стало плохо в лесу, эвакуировать девушку самостоятельно нет возможности из-за существенного снежного покрова, — сказано в публикации.

На место выехали несколько поисковых отрядов и кинологи. Спасатели нашли молодых людей и с помощью местных жителей на мотобуксировщиках эвакуировали девушку на носилках и передали медикам.

