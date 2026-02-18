Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 00:11

Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках

МЧС эвакуировало девушку из леса в Новой Москве из-за плохого самочувствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели эвакуировали девушку из леса в Москве. Ей стало плохо во время похода, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

В «Службу 112» Москвы поступило сообщение от взволнованного мужчины: во время похода его спутнице стало плохо в лесу, эвакуировать девушку самостоятельно нет возможности из-за существенного снежного покрова, — сказано в публикации.

На место выехали несколько поисковых отрядов и кинологи. Спасатели нашли молодых людей и с помощью местных жителей на мотобуксировщиках эвакуировали девушку на носилках и передали медикам.

Ранее группа из 13 туристов-староверов, находившаяся в труднодоступной тайге Березовского района ХМАО, обратилась к спасателям за экстренной эвакуацией, но позже отменила запрос, рассказали в МЧС. Путешественники передвигаются на двух снегоходах с прицепами в районе реки Сосьвы.

До этого стало известно, что спасатели уже четвертый день ведут поиски двух рыбаков, которые пропали 12 февраля в Азовском море в районе урочища Насыр. В управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что было обследовано 132 км берега и 302 кв. км акватории, в том числе проведено три водолазных спуска.

МЧС
походы
Москва
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026
SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS
ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО
Российских олимпийцев обделили подарками на Играх-2026
В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины
Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках
Буланова отменила концерт в Петропавловске
Бывшие, игнор, навязывание вины: психолог об острых вопросах про отношения
«Именно тот мир»: на Западе вспомнили пророческие слова Путина
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области
ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам
В Минобороны назвали число уничтоженных за три часа дронов ВСУ
Доходы России от нефти достигли максимума за два месяца
«Грезы и иллюзии»: Орбан высказался об украинском конфликте
Чехия предложила Словакии поставки нефти через трубопровод «Дружба»
«Была ломка»: Горбачева снялась полностью обнаженной и опубликовала фото
Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них
Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг
Популярного голливудского актера арестовали за драку у бара
ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.