Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:27

Обматываю поверх носков — ноги теплые даже в −30: метод хитрых рыбаков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Когда морозы становятся по-настоящему суровыми, обычные носки и даже теплые сапоги не всегда спасают. Но есть простой способ, который десятилетиями используют зимние рыбаки — люди, способные часами стоять на льду в экстремальном холоде. При этом ноги у них остаются теплыми, даже когда за окном −30.

Секрет удивительно простой и не требует никаких затрат. Все, что нужно — обычные газеты, которые найдутся практически в каждом доме. Никаких специальных стелек, химических грелок или дорогой экипировки. Схема работает так: сначала надевают теплые носки, а затем ступни поверх носков обматывают несколькими слоями газетной бумаги. После этого надевают зимнюю обувь и спокойно выходят на мороз. Газета создает дополнительную воздушную прослойку, которая отлично удерживает тепло и не дает холоду пробраться внутрь. Есть у этого способа и еще один плюс. Бумага хорошо впитывает влагу, поэтому ноги меньше потеют. А именно сырость внутри обуви чаще всего и становится причиной того, что ноги начинают быстро мерзнуть. Газета помогает сохранить сухость и комфорт даже при длительном пребывании на улице.

Конечно, метод не универсален — он не подойдет для похода в гости или в места, где придется разуваться. Но для работы на морозе, зимней рыбалки, охраны, стройки или долгих прогулок это настоящее спасение. Простой прием, проверенный временем, который действительно работает в самые лютые холода.

Ранее мы рассказывали, почему праздновать дни рождения больше не модно. Умные и счастливые люди давно отказались — вот почему.

Проверено редакцией
ноги
холод
мороз
рыбалка
походы
отдых
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападения акул на людей посчитали неизбежным, речь идет об одном курорте
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
«Я не знаю. Подумайте сами»: Трамп о попытках остановить конфликт на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.