18 февраля 2026 в 01:45

Иран подтвердил на переговорах с США готовность передать уран России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Делегация Ирана на переговорах с США выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например в Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Также они подтвердили желание начать деловые отношения с американской стороной.

Тегеран считает возможным приостановить обогащение урана на срок до трех лет, указали собеседники газеты. Встреча прошла 17 февраля в Женеве. Тогда же иранские делегаты встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее стало известно, что ключевым условием Тегерана в новом раунде переговоров с США стало полное и окончательное снятие всех экономических санкций. Тегеран также обсудил с Вашингтоном вопросы «доверия к мирной ядерной программе Ирана». Диалог прошел при посредничестве Омана в Женеве, где американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран согласился на встречу только после принятия Вашингтоном двух предварительных условий: признания принципа обогащения урана и строгого ограничения повестки исключительно ядерной тематикой.

До этого эксперт-американист Малек Дудаков допустил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.

