17 февраля 2026 в 14:35

Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение

Фото: D-NEWS.ru
Это дагестанское чуду с картошкой и зеленью — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое покоряет своей аутентичностью и лёгкостью. Его необычность в том, что тончайшее пресное тесто раскатывается буквально до прозрачности, а начинка из картофеля с зеленью получается сочной и нежной. Жарится чуду на абсолютно сухой сковороде — ни капли масла, а готовые лепёшки смазываются сливочным маслом, которое тает и пропитывает каждый слой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, поджаристые лепёшки снаружи и мягкие, ароматные внутри, с насыщенным картофельным вкусом и свежестью зелени. Это блюдо — настоящая гордость дагестанской кухни, которое готовится проще простого, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 мл воды, щепотка соли; для начинки — 4–5 средних картофелин, пучок зелени (укроп, кинза, петрушка), соль, перец, сливочное масло для смазывания. Замесите крутое тесто из муки, воды и соли, дайте отдохнуть 20 минут. Картофель отварите, разомните в пюре, добавьте мелко рубленую зелень, соль и перец. Тесто разделите на шарики, раскатайте очень тонко. На половину лепёшки выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжаривайте на сухой раскалённой сковороде с обеих сторон до золотистых пятен. Горячие чуду щедро смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
лепешки
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
