16 февраля 2026 в 10:48

Таких бананов вы еще не ели — бросаю их на сковороду и через 10 минут на столе вкуснейший рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Весь фокус этого рецепта в том, что бананы жарятся в сахаре, который карамелизуется и впитывается в мякоть, создавая не просто сладкую корочку, а тонкую хрустящую глазурь, которая запирает внутри всю нежность и аромат спелого фрукта.

Для десерта беру 4 спелых, но упругих банана. Сначала на сухой сковороде обжариваю 1 столовую ложку кунжута на медленном огне до легкого золотистого цвета и появления аромата, постоянно помешивая. Пересыпаю в тарелочку. Бананы очищаю от кожуры и разрезаю каждый вдоль пополам. Посыпаю все половинки с обеих сторон 2 столовыми ложками коричневого сахара (всего). В сковороде растапливаю 30 граммов сливочного масла. Когда масло перестанет пениться, выкладываю бананы срезом вниз. Обжариваю на среднем огне 1,5-2 минуты до образования золотисто-карамельной корочки. Аккуратно переворачиваю и жарю еще минуту с другой стороны. Готовые бананы перекладываю на тарелку и накрываю фольгой, чтобы сохранить тепло. В ту же сковороду, не смывая остатки, высыпаю оставшиеся 2 столовые ложки коричневого сахара.

На медленном огне, помешивая, жду, пока сахар растает и превратится в пузырящуюся карамель. Затем добавляю 30 граммов сливочного масла, размешиваю до однородности. Очень осторожно, тонкой струйкой (будет бурлить!) вливаю 100 мл жирных сливок (33%). Добавляю обжаренный кунжут. Помешивая, прогреваю соус 2-3 минуты, пока он немного не загустеет. Собираю десерт: на дно пиал или глубоких тарелок выкладываю по две половинки горячего банана. Обильно поливаю карамельно-кунжутным соусом. Сверху кладу шарик ванильного мороженого.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

