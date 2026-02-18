В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины

В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины Депутат Рады Корниенко: выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины

Для выборов на Украине необходимо обеспечить 60 дней полной тишины, заявил первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, однодневного перемирия будет недостаточно, передает издание «Страна.ua».

Выборы — от начала избирательного процесса до подсчета — должны проходить в тишине, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Он подчеркнул, окончательное решение будет зависеть от исхода конфликта с Россией. Президент Украины признался, что иногда размышляет о возможном переизбрании, однако на данный момент этот вопрос не является для него первостепенным.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин тем временем предположил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Украине нужно выбрать легитимного лидера. По его мнению, без этого шага будет невозможно достичь уровня международных соглашений.