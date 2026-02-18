Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 00:50

В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины

Депутат Рады Корниенко: выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для выборов на Украине необходимо обеспечить 60 дней полной тишины, заявил первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, однодневного перемирия будет недостаточно, передает издание «Страна.ua».

Выборы — от начала избирательного процесса до подсчета — должны проходить в тишине, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Он подчеркнул, окончательное решение будет зависеть от исхода конфликта с Россией. Президент Украины признался, что иногда размышляет о возможном переизбрании, однако на данный момент этот вопрос не является для него первостепенным.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин тем временем предположил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Украине нужно выбрать легитимного лидера. По его мнению, без этого шага будет невозможно достичь уровня международных соглашений.

Европа
Украина
выборы
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026
SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS
ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО
Российских олимпийцев обделили подарками на Играх-2026
В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины
Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках
Буланова отменила концерт в Петропавловске
Бывшие, игнор, навязывание вины: психолог об острых вопросах про отношения
«Именно тот мир»: на Западе вспомнили пророческие слова Путина
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области
ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам
В Минобороны назвали число уничтоженных за три часа дронов ВСУ
Доходы России от нефти достигли максимума за два месяца
«Грезы и иллюзии»: Орбан высказался об украинском конфликте
Чехия предложила Словакии поставки нефти через трубопровод «Дружба»
«Была ломка»: Горбачева снялась полностью обнаженной и опубликовала фото
Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них
Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг
Популярного голливудского актера арестовали за драку у бара
ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.