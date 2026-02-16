Печем тонкие домашние блины с дырочками: рецепт на 1 литр молока

Хотите приготовить тонкие домашние блинчики как у бабушки или даже лучше? Тогда следуйте этому рецепту блинов на литр молока. Немного сноровки и свободного времени — и вкуснейшее лакомство готово!

Ингредиенты

Молоко — 1 л

Кипяток — 500 мл

Пшеничная мука — 600 г

Яйца — 5 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль — на свой вкус

Способ приготовления

Тщательно смешайте просеянную муку с сахаром и солью. Молоко чуть подогрейте (примерно до 35–40 градусов). Добавьте молоко к сухим ингредиентам, перемешайте. Далее вбейте яйца, влейте растительное масло и замесите (венчиком или миксером) однородное жидкое тесто. Наконец, тонкой струйкой влейте крутой кипяток, вновь перемешайте. Оставьте тесто отдыхать на полчаса. Растопите сливочное масло (в микроволновке или на водяной бане) и влейте в отдохнувшее тесто, перемешайте. Сковородку хорошо разогрейте, смажьте капелькой масла. Влейте половину половника теста, формируя тонкий круглый блин. Обжаривайте с обеих сторон до румяности.

Домашние тонкие блины готовы!

