Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:13

Печем тонкие домашние блины с дырочками: рецепт на 1 литр молока

Тонкие домашние блины с дырочками Тонкие домашние блины с дырочками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите приготовить тонкие домашние блинчики как у бабушки или даже лучше? Тогда следуйте этому рецепту блинов на литр молока. Немного сноровки и свободного времени — и вкуснейшее лакомство готово!

Ингредиенты

  • Молоко — 1 л
  • Кипяток — 500 мл
  • Пшеничная мука — 600 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Соль — на свой вкус

Способ приготовления

Тщательно смешайте просеянную муку с сахаром и солью. Молоко чуть подогрейте (примерно до 35–40 градусов). Добавьте молоко к сухим ингредиентам, перемешайте. Далее вбейте яйца, влейте растительное масло и замесите (венчиком или миксером) однородное жидкое тесто. Наконец, тонкой струйкой влейте крутой кипяток, вновь перемешайте. Оставьте тесто отдыхать на полчаса. Растопите сливочное масло (в микроволновке или на водяной бане) и влейте в отдохнувшее тесто, перемешайте. Сковородку хорошо разогрейте, смажьте капелькой масла. Влейте половину половника теста, формируя тонкий круглый блин. Обжаривайте с обеих сторон до румяности.

Домашние тонкие блины готовы!

Ранее мы привели рецепт блинов «Три стакана» на молоке.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветные блины на свекольном соке: простая хитрость шеф-поваров
Семья и жизнь
Цветные блины на свекольном соке: простая хитрость шеф-поваров
Врач перечислил наиболее опасные начинки для блинов
Здоровье/красота
Врач перечислил наиболее опасные начинки для блинов
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Общество
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Тыквенный чизкейк с медом и грецкими орехами — нежный, сливочный, вкусный. Гости не поверят, что без сахара
Общество
Тыквенный чизкейк с медом и грецкими орехами — нежный, сливочный, вкусный. Гости не поверят, что без сахара
Всегда возвращаюсь к рецепту блинов на молоке: перепробовала десятки, этот лучший — не прилипают
Общество
Всегда возвращаюсь к рецепту блинов на молоке: перепробовала десятки, этот лучший — не прилипают
блины
выпечка
молоко
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ «выловила» почти 20 тонн нелегальной рыбы на складах под Ростовом
В Европе решили приостановить экспорт топлива для Украины
Глава Минобрнауки дал одно обещание по высшему образованию в России
В крематории Санкт-Петербурга опровергли слухи о повышении цен
В России возникли новые проблемы с доступом к Telegram
Раскрыто, чем грозит Украине отказ Словакии от поставок электроэнергии
Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Нарколог объяснил, почему алкоголь стоит продавать с 21 года
В Минцифры пообещали не блокировать Telegram в зоне СВО
Шадаев анонсировал проект, направленный на «оздоровление» «Почты России»
На Западе заметили явный признак отчуждение Киева от Вашингтона
Словакия пригрозила Украине прекращением поставок электричества
Венгрия лишила Украину стратегического ресурса из-за «Дружбы»
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Раскрыта причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.