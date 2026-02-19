Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:18

В Сети появились кадры работы следователя на месте нападения школьника

СК показал кадры работы следователя на месте нападения школьника в Прикамье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Сети появились кадры работы следователя в учебном заведении, где произошло нападение 13-летнего школьника на одноклассника в городе Александровске Пермского края. Видео опубликовал СК РФ по региону.

На кадрах следователь заполняет протокол в школьном коридоре. Судя по всему, дело происходит у входа в класс, где произошла поножовщина.

Драка с применением ножа произошла в пермской школе № 1 Александровска. Как сообщили корреспонденту NEWS.ru очевидцы, нападавший накануне посещал занятия, имея при себе холодное оружие. Тогда учителя тогда сумели предотвратить возможное преступление.

Также адвокат Вадим Багатурия подчеркнул, что школьнику, устроившему нападение с ножом в Перми, не угрожает уголовное преследование, так как подросток, вероятно, еще не достиг минимально допустимого возраста ответственности — 14 лет. Юрист указал, что основное значение теперь имеет оценка психологического состояния ребенка. В этом случае его может ждать принудительное лечение в психоневрологическом диспансере.

