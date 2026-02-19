Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:04

«Беспрецедентная эскалация»: в Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

Песков: Россия рассчитывает на мирный поиск решения по Ирану

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия отмечает беспрецедентный характер эскалации вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва рассчитывает на поиск урегулирования с использованием переговоров.

Сейчас мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе. Но мы все-таки рассчитываем на то, что политико-дипломатические средства и переговоры будут превалировать при поисках урегулирования, — заявил Песков.

В конце января США заявили о выдвижении «огромной армады» в сторону Ирана и призвали к переговорам. Вашингтон угрожал в противном случае новыми ударами.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что если договоренности с Ираном не будут достигнуты, то Соединенные Штаты применят «очень жесткие меры». По его словам, одним из возможных вариантов действий может стать отправка авианосца в регион.

При этом пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в случае военного конфликта с США Иран выйдет победителем. По его словам, афганские силы выразили готовность оказать ближневосточной стране посильную помощь. Моджахед подчеркнул, что Кабул не является сторонником войн и эскалации напряженности.

