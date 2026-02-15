В Афганистане предположили, кто победит в конфликте США и Ирана

В случае военного конфликта с США Иран выйдет победителем, заявил информационному агентству AVA-press пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. Более того, афганские силы выразили готовность оказать ближневосточной стране посильную помощь.

Моджахед подчеркнул, что Кабул не является сторонником войн и эскалации напряженности. Однако, комментируя гипотетическую ситуацию нападения США на Иран, он напомнил об историческом опыте предыдущих противостояний. По его мнению, исход любого конфликта будет предрешен в пользу Тегерана, поскольку Иран обладает достаточной силой и правом на защиту своего суверенитета.

В прошлый раз, когда было совершено нападение на Исламскую Республику Иран, результатом стала победа Ирана. И я думаю, что так будет и в этот раз, — указал Моджахед.

Несмотря на столь решительную риторику в поддержку Ирана, в Кабуле все же надеются на мирный исход. Моджахед выразил надежду, что военных действий между двумя странами удастся избежать и ситуация будет урегулирована дипломатическим путем без кровопролития.

Ранее стало известно, что американские военные разрабатывают планы масштабной операции против Ирана, рассчитанной на несколько недель. Удары могут быть нанесены не только по ядерным объектам, но и по госучреждениям и структурам безопасности.