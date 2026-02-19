Пробки в Москве 19 февраля: причины, когда закончится снегопад, прогнозы

Пробки в Москве сегодня, 19 февраля, достигли восьми баллов, сообщили в столичном департаменте транспорта. Что об этом известно, когда закончится снегопад?

Что происходит на дорогах Москвы днем 19 февраля

По данным дептранса, в настоящее время средняя скорость движения в российской столице — 26 км/ч.

«Ситуация на дорогах оценивается в восемь баллов. Сейчас сложное движение на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Затруднения движения из-за буксующих фур: на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; на внутренней стороне МКАД в районе улицы Капотня. Водителей грузовиков настоятельно просим продумывать маршрут с учетом погоды», — говорится в сообщении ведомства.

В столичном дептрансе добавили, что специалисты круглосуточно следят за дорожной обстановкой и состоянием инфраструктуры наземного транспорта.

«При необходимости оперативно отправляем заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках. Тротуары на остановках и разворотные площадки автобусов и электробусов расчищают. Убираем снег на всех автовокзалах Москвы. Круглосуточно очищаем все перроны и площадки для посадки пассажиров. Заботимся о том, чтобы ожидание автобуса перед дальней поездкой и начало вашего путешествия были максимально комфортными», — уточнили в департаменте транспорта Москвы.

При этом движение затруднено и на проспекте Андропова из-за прорыва трубы.

Фото: Василий Кузьмичёнок/РИА Новости

«Движение на проспекте Андропова в районе станции метро „Технопарк“ по направлению в область временно затруднено. Объезд возможен через ТТК и Варшавское шоссе. Будьте внимательны при построении маршрута», — говорится в публикации канала «Дептранс. Оперативно».

Также мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что сегодня в столице может выпасть более 70% осадков от месячной нормы.

«Все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий. Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — подчеркнул он.

Когда закончится снегопад в Москве

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru заявила, что непогода задержится на несколько дней.

«Снегопад сегодня в Москве продлится до середины дня. К 9 утра на ВДНХ выпало восемь мм осадков, местами — до 10 мм. Высота снежного покрова увеличилась на пять-шесть сантиметров и на ВДНХ составила 49 см. Максимальная температура составит −5 градусов. Плотный восточный, юго-восточный ветер с порывами поспособствует тому, что у нас будут снежные заносы, они сохранятся следующей ночью, хотя снега будет меньше, но подморозит до −15 градусов. Снег сохранится до субботы, в воскресенье в Москве будет практически без осадков», — отметила она.

Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также москвичей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 19 февраля. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра — до 15–17 м/с. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. По возможности перенести поездки на личных автомобилях, если это невозможно — быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — подчеркнули в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 19 февраля: замедление, разблокировка

Ситуация в аэропортах Москвы сегодня, 19 февраля: отмены и задержки рейсов

Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, сильная апатия