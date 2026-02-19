Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:13

Пробки в Москве 19 февраля: причины, когда закончится снегопад, прогнозы

Снегопад в Москве, 19 февраля Снегопад в Москве, 19 февраля Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Пробки в Москве сегодня, 19 февраля, достигли восьми баллов, сообщили в столичном департаменте транспорта. Что об этом известно, когда закончится снегопад?

Что происходит на дорогах Москвы днем 19 февраля

По данным дептранса, в настоящее время средняя скорость движения в российской столице — 26 км/ч.

«Ситуация на дорогах оценивается в восемь баллов. Сейчас сложное движение на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Затруднения движения из-за буксующих фур: на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; на внутренней стороне МКАД в районе улицы Капотня. Водителей грузовиков настоятельно просим продумывать маршрут с учетом погоды», — говорится в сообщении ведомства.

В столичном дептрансе добавили, что специалисты круглосуточно следят за дорожной обстановкой и состоянием инфраструктуры наземного транспорта.

«При необходимости оперативно отправляем заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках. Тротуары на остановках и разворотные площадки автобусов и электробусов расчищают. Убираем снег на всех автовокзалах Москвы. Круглосуточно очищаем все перроны и площадки для посадки пассажиров. Заботимся о том, чтобы ожидание автобуса перед дальней поездкой и начало вашего путешествия были максимально комфортными», — уточнили в департаменте транспорта Москвы.

При этом движение затруднено и на проспекте Андропова из-за прорыва трубы.

Фото: Василий Кузьмичёнок/РИА Новости

«Движение на проспекте Андропова в районе станции метро „Технопарк“ по направлению в область временно затруднено. Объезд возможен через ТТК и Варшавское шоссе. Будьте внимательны при построении маршрута», — говорится в публикации канала «Дептранс. Оперативно».

Также мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что сегодня в столице может выпасть более 70% осадков от месячной нормы.

«Все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий. Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — подчеркнул он.

Когда закончится снегопад в Москве

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru заявила, что непогода задержится на несколько дней.

«Снегопад сегодня в Москве продлится до середины дня. К 9 утра на ВДНХ выпало восемь мм осадков, местами — до 10 мм. Высота снежного покрова увеличилась на пять-шесть сантиметров и на ВДНХ составила 49 см. Максимальная температура составит −5 градусов. Плотный восточный, юго-восточный ветер с порывами поспособствует тому, что у нас будут снежные заносы, они сохранятся следующей ночью, хотя снега будет меньше, но подморозит до −15 градусов. Снег сохранится до субботы, в воскресенье в Москве будет практически без осадков», — отметила она.

Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также москвичей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 19 февраля. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра — до 15–17 м/с. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. По возможности перенести поездки на личных автомобилях, если это невозможно — быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — подчеркнули в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 19 февраля: замедление, разблокировка

Ситуация в аэропортах Москвы сегодня, 19 февраля: отмены и задержки рейсов

Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, сильная апатия

Москва
новости
снегопады
пробки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин озвучил тревожную цифру в судах
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей вместо уроков
ФНС выставила Zenden счет на 29 млрд рублей
«Ничего хорошего»: Бортников резко высказался о переговорах ФСБ с Дуровым
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.