В ГД ответили, кто может быть заинтересован в финансировании ж/д Армении

В ГД ответили, кто может быть заинтересован в финансировании ж/д Армении Депутат Чепа: Турции и США может быть интересно финансирование ж/д в Армении

Соединенные Штаты и Турция могут быть заинтересованы в финансировании железнодорожных путей Армении, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в эту задачу будут вмешиваться политики, пытаясь лоббировать интересы определенных кругов и стран.

Вопрос о финансировании армянских железных дорог — это в какой-то мере и политический, и коммерческий вопрос. С точки зрения коммерции — кто больше предложит средств и кто лучше выдвинет условия. Политики тоже будут вмешиваться в решение этой задачи и сейчас станут пытаться лоббировать интересы определенных кругов и стран. Я допускаю, что Турция в первую очередь и, возможно, США будут заинтересованы в финансировании железнодорожных путей Армении. Они попытаются предложить более выгодные условия, — пояснил Чепа.

Он отметил, что данная тема крайне важна и для России. По словам депутата, финансирование железнодорожных путей Армении решит важные задачи, стоящие перед Евразийским экономическим союзом.

Финансирование железнодорожных путей Армении — смешанный вопрос. Если мы сможем предлагать стране решение определенных инвестиционных вопросов, я думаю, что политические возможности РФ будут выше. Поэтому здесь в любом случае вопрос важный для реализации транспортных коридоров и задач, которые стоят у нас перед ЕАЭС. Наша цель — нарастить влияние по протяженности на данном участке, — резюмировал Чепа.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что желание армянских властей заменить Россию в управлении железными дорогами республики — это непроработанное решение. По его словам, уже выстроенная система после такого может в одночасье сломаться.