Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:01

Врач назвал неочевидную причину повышенного риска рака

Врач Ахмеров: частая смена половых партнеров увеличивает риски развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Частая смена половых партнеров может привести к увеличению рисков развития рака, рассказал Lenta.ru онкогинеколог Радмир Ахмеров. Он отметил, что такой фактор увеличивает риски заражения ВПЧ.

ВПЧ давно перестал быть исключительно гинекологической проблемой. Этот вирус несет опасность не только в связи с раком шейки матки, как известно многим, но также и в связи с раком ротоглотки, — рассказал Ахмеров.

Врач подчеркнул, что рак горла занимает пятое место в России среди всех видов заболевания. По его словам, с таким онкозаболеванием чаще всего связан 16-й онкогенный штамм ВПЧ.

Ранее хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс рассказал, что для своевременного обнаружения ранних симптомов рака кишечника важно тщательно отслеживать любые изменения в стуле. Врач настоятельно рекомендовал следить за его частотой, консистенцией, формой и цветом.

онкология
врачи
здоровье
впч
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры с места обрушения крыши на заводе в Липецкой области
Медведев допустил возвращение брендов с одной оговоркой
Медведев предупредил о постоянной угрозе войны при соседстве России с НАТО
«За гранью»: Колокольцев рассказал об одной проблеме МВД
Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.