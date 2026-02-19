Врач назвал неочевидную причину повышенного риска рака

Частая смена половых партнеров может привести к увеличению рисков развития рака, рассказал Lenta.ru онкогинеколог Радмир Ахмеров. Он отметил, что такой фактор увеличивает риски заражения ВПЧ.

ВПЧ давно перестал быть исключительно гинекологической проблемой. Этот вирус несет опасность не только в связи с раком шейки матки, как известно многим, но также и в связи с раком ротоглотки, — рассказал Ахмеров.

Врач подчеркнул, что рак горла занимает пятое место в России среди всех видов заболевания. По его словам, с таким онкозаболеванием чаще всего связан 16-й онкогенный штамм ВПЧ.

