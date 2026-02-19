Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 12:59

Тренер развеял популярный миф о блинах

Тренер Брабечан: блины сами по себе не вредят фигуре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины сами по себе не наносят вред фигуре, развеял популярный миф тренер-нутрициолог Юрий Брабечан. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что к лишним килограммам приводит привычка сочетать это блюдо с другими, а не делать его полноценным приемом пищи.

Блины вкусные и быстро едятся. Вы успеваете съесть много, пока мозг не поймет: пора остановиться. К ним тянется чай со сладостями, варенье, конфеты. Сам блин не виноват — виноват его калорийный эскорт, — пояснил Брабечан.

Он обратил внимание, что количество съеденных блинов должно зависеть от начинки. По словам тренера, остальные приемы пищи нужно сделать менее калорийными.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева ранее рассказала, что блины с мясом представляют высокую пищевую нагрузку для организма и тяжело перевариваются. Специалист подчеркнула, что особенно опасна такая начинка при гастрите, заболеваниях печени или желчного пузыря.

