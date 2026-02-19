Зимняя Олимпиада — 2026
Ад под Брянском, 300 БПЛА, 24 года за теракт: как ВСУ атакуют РФ 19 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
За прошедшие сутки над Россией сбили 285 беспилотников. Большинство из них ударили по Брянской области. Не обошлось без жертв. В Белгороде в результате ракетного обстрела были повреждены объекты энергетики. В Великих Луках налет дронов привел к пожару на нефтебазе. На Камчатке суд приговорил местного жителя к 24 годам лишения свободы за подготовку теракта по заданию украинской террористической организации. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 300 украинских БПЛА ликвидировали над Россией за сутки

Силы ПВО за сутки ликвидировали над Россией 285 украинских беспилотников самолетного типа. В Минобороны РФ заявили, что 52 БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 14:00. Больше всего воздушных целей поразили над Брянской областью — 32 дрона. Еще семь беспилотников ликвидировали над Калужской, по шесть — над Смоленской и Курской областями, один — над Волгоградской.

За следующие шесть часов ВСУ попытались атаковать российские регионы 120 дронами. По данным Минобороны, самый сильный удар вновь пришелся на Брянскую область, где с 14:00 до 20:00 силы ПВО уничтожили 81 беспилотник. Кроме того, 22 БПЛА ликвидировали над Смоленской областью, по пять — над Курской и Новгородской, по два — над Тверской, Калужской и Московской областями, один — над Белгородской.

В ночь на 19 февраля атаки ВСУ продолжились. За это время над Россией сбили 113 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, ударам ВСУ подверглись шесть регионов страны. Так, 50 дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской. Кроме того, силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Новгородской области, четыре — в Ленинградской и два — в Калужской.

В Брянской области пострадали мирные жители в результате массированной атаки ВСУ

Массированная атака ВСУ на Брянскую область привела к гибели мирной жительницы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, женщина была убита в результате удара дрона-камикадзе по селу Алейниково. Богомаз пообещал оказать семье погибшей материальную помощь.

Еще несколько человек, проживающих в разных населенных пунктах области, получили ранения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВСУ атаковали поселок Рудач. Удар нанесен дронами-камикадзе по движущемуся автомобилю АО „Газпром газораспределение Брянск“. К сожалению, ранены два сотрудника газовой службы. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль поврежден», — сказал губернатор.

Он добавил, что двое мирных жителей получили ранения в селе Воронок, где дрон ударил по автомобилю, доставлявшему продукты. Богомаз сообщил, что обоих пострадавших мужчин доставили в больницу. Еще один человек получил ранения в селе Солова, отметил глава региона.

«В результате очередной массированной атаки реактивными БПЛА самолетного типа в селе Лопушь, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня», — написал Богомаз.

По его данным, в результате атаки ВСУ на поселок Суземка была повреждена специализированная техника — автокран, экскаватор и грузовой автомобиль. В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях ударов ВСУ по Брянской области.

Удары украинских БПЛА привели к пожару на нефтебазе в Великих Луках

Украинские БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — уточнил глава региона.

По его словам, на месте происшествия работают не только спецслужбы, но и добровольческая дружина. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Псковскую область.

В Белгороде были повреждены объекты энергетики из-за ракетного обстрела ВСУ

Накануне вечером Белгород вновь подвергся ракетному удару ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, целью атаки были объекты энергетики города.

«Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как и всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление», — сообщил глава региона.

По его словам, к утру 19 февраля была частично прекращена подача тепла в ряд жилых домов Белгорода.

Гладков также подчеркнул, что противник попытался атаковать другие населенные пункты региона. В Шебекинском округе были ранены два мирных жителя, отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В селе Мешковое FPV-дрон ударил по машине. Двоих мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Второй пострадавший предварительно получил осколочные ранения лица», — сказал губернатор.

Кроме того, мужчина пострадал в районе хутора Церковный Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, сообщил он. По данным Гладкова, водитель машины получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног. В тяжелом состоянии его доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Суд приговорил жителя Камчатки к 24 годам тюрьмы за подготовку теракта

На Камчатке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта по заданию украинской террористической организации, сообщили в УФСБ России по региону. Сотрудники спецслужбы задержали мужчину в декабре 2023 года.

«Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

По данным УФСБ, мужчина получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском. Для этого он сфотографировал объекты и передал снимки украинскому куратору. Кроме того, житель Камчатки приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

