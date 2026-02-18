Российская ПВО уничтожила больше сотни вражеских БПЛА за несколько часов

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 81 единицу. Остальные БПЛА уничтожили в небе над Смоленской, Курской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской и Белгородской областями.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.
До этого Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.