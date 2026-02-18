Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 22:13

Российская ПВО уничтожила больше сотни вражеских БПЛА за несколько часов

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 120 украинских дронов за шесть часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 81 единицу. Остальные БПЛА уничтожили в небе над Смоленской, Курской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской и Белгородской областями.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.

