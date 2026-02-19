Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 00:16

ВСУ атаковали объекты энергетики Белгорода

Гладков: ВСУ провели массированную атаку на объекты энергетики Белгорода

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВСУ массированно атаковали ракетами энергетические объекты Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, они получили большие повреждения, аварийные бригады приступили к восстановлению.

Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся, — написал глава региона.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила почти 200 атак Вооруженных сил Украины. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 179 вражеских беспилотников, над Горловкой — еще 16.

Прежде военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщал, что ВСУ хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций.

Также Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один погиб.

