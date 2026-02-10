Россиянин погиб при атаке ВСУ на похоронную процессию ВСУ атаковали похоронную процессию под Запорожьем

Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области, проинформировал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, шесть человек ранены, один — погиб.

Противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб, — отметил он.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

До этого сообщалось, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.