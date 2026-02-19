Над Ленобластью сбили четыре дрона Дрозденко: ночью над Ленобластью уничтожено четыре БПЛА

В Ленинградской области была отражена атака беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, сбито четыре дрона.

Над Ленобластью этой ночью уничтожено четыре БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба, — сказал Дрозденко.

Тем временем оперштаб Краснодарского края подтвердил повреждение здания локомотивного депо в хуторе Красном из-за фрагментов БПЛА. Обошлось без пострадавших. Обломки беспилотников также упали на железнодорожные пути. Кроме того, в станице Варениковской фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.

Ранее в Минобороны РФ информировало, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что силы ПВО сбили более пяти беспилотников ВСУ у Мелитополя. Он отметил, что угроза повторных атак сохраняется. Кроме того, глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работала система ПВО.