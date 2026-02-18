Зимняя Олимпиада — 2026
Над Россией сбили 52 беспилотника ВСУ

МО: ПВО сбила над Россией 52 украинских БПЛА за шесть часов

ВС Украины
ПВО сбила 52 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все воздушные цели были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Калужской области, шесть БПЛА — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Волгоградской области, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата Украины. По информации ведомства, все сбитые цели были беспилотниками самолетного типа.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

