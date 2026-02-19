Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:18

«Остается намеками»: политолог о словах Мерца про завершение конфликта

Политолог Перенджиев: Мерц намекает на необходимость договариваться с Россией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц намекает на необходимость поиска компромисса с Россией, указывая на возможность завершения украинского конфликта после истощения одной из сторон, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, политик опасается, что последствия боевых действий затронут и страны Евросоюза.

Мерц в определенном смысле прав. Я так понимаю, он не говорит о том, что истощение будет только со стороны Украины. Оно будет также и со стороны ЕС. И поэтому нужно что-то предпринимать, чтобы как-то договариваться с Россией. Но он не хочет это прямо говорить, все это остается намеками. Речь идет в первую очередь о людских ресурсах. И у РФ их больше. Но все-таки мы пытаемся выиграть за счет нашей военно-технической мощи и подавления всей инфраструктуры [Украины]: военно-промышленной, военно-логистической, а также энергетической. Если говорить об истощении, то на Украине оно происходит в разы быстрее. Мы этому способствуем, — пояснил Перенджиев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что антироссийские санкции могут превратить Германию в аграрную страну. По его словам, правительство ФРГ подрывает экономику страны из-за конфронтации с Россией.

Евросоюз
Германия
Россия
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин озвучил тревожную цифру в судах
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей вместо уроков
ФНС выставила Zenden счет на 29 млрд рублей
«Ничего хорошего»: Бортников резко высказался о переговорах ФСБ с Дуровым
Страна ЕС планирует создать на восточной границе минные поля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.