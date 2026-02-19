Канцлер Германии Фридрих Мерц намекает на необходимость поиска компромисса с Россией, указывая на возможность завершения украинского конфликта после истощения одной из сторон, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, политик опасается, что последствия боевых действий затронут и страны Евросоюза.

Мерц в определенном смысле прав. Я так понимаю, он не говорит о том, что истощение будет только со стороны Украины. Оно будет также и со стороны ЕС. И поэтому нужно что-то предпринимать, чтобы как-то договариваться с Россией. Но он не хочет это прямо говорить, все это остается намеками. Речь идет в первую очередь о людских ресурсах. И у РФ их больше. Но все-таки мы пытаемся выиграть за счет нашей военно-технической мощи и подавления всей инфраструктуры [Украины]: военно-промышленной, военно-логистической, а также энергетической. Если говорить об истощении, то на Украине оно происходит в разы быстрее. Мы этому способствуем, — пояснил Перенджиев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что антироссийские санкции могут превратить Германию в аграрную страну. По его словам, правительство ФРГ подрывает экономику страны из-за конфронтации с Россией.