17 февраля 2026 в 16:06

«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию

Депутат Журавлев: антироссийские санкции превратят ФРГ в аграрную державу

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/IMAGO/Global Look Press
Антироссийские санкции могут превратить Германию в аграрно-ориентированную державу, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, правительство ФРГ подрывает экономику страны из-за конфронтации с Россией.

Германия, прежде уверенно входившая в число самых развитых стран мира, упорно добивает собственную экономику о стену антироссийских санкций. Политика нынешних немецких властей, прежде всего во взаимоотношениях с Россией, неминуемо тянет страну в прошлое, когда Германия была исключительно аграрной державой. Чего стоит только участие в инициативе ЕС о полном отказе от российского газа, — высказался Журавлев.

Он указал, что запасы газа в немецких хранилищах сейчас близки к нулю — это минимальный уровень за последние десять лет. Тем не менее, по мнению депутата, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правительство страны это совершенно не беспокоит.

Из замерзающего Берлина в замерзающий Киев снова везут бесплатные генераторы, хотя прекрасно известно, что на Украине их тут же выставляют на продажу. Немецкая промышленность переезжает в Венгрию и Словакию, которые выторговали себе право все же пользоваться российским газом, — заключил Журавлев.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что в бундестаге усиливается давление на кабинет министров с требованием возобновить закупки российского газа. При этом правительство игнорирует тот факт, что Германия уже на 96% зависит от американского СПГ.

