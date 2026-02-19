Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки KP.RU: почти половина россиян посещает рынки для покупки продуктов

По результатам опроса, 49% опрошенных россиян посещают рынки для покупки продуктов, сообщает KP.RU. Респонденты считают, что качество таких продуктов выше, чем в магазинах.

Свежие ягоды и фрукты беру на рынках в сезон. Клубнику, чернику, клюкву, там самое натуральное, — поделилась одна из участниц опроса.

Около 9% россиян рассказали, что посещают рынки для покупки одежды и обуви. Среди плюсов респонденты отмечают широкий ассортимент, низкие цены и возможность торга. В опросе приняли участие 6,1 тыс. человек.

Ранее независимый эксперт в области товаров народного потребления Александр Анфиногенов рассказал, что российские рынки сейчас стали более удобными и цивилизованными. Он отметил, что потребителям теперь важна не только возможность купить определенную вещь, но и комфорт.