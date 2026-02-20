Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС В МИД предупредили о росте напряженности в ЕС из-за решения Польши по минам

Возможный выход Польши из Конвенции о запрещении противопехотных мин способен запустить цепную реакцию и привести к росту напряженности на европейском континенте, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, некоторые страны ЕС с развитым ОПК уже пытаются заработать на этом, удовлетворяя спрос на такое оружие.

Последствия таких действий не заставят себя долго ждать — помимо ослабления самой Конвенции, соответствующие шаги способны привести к «эффекту домино», когда примеру указанных стран последуют другие, — высказалась дипломат.

Ранее Захарова напомнила, что именно Советский Союз, сам находясь в тяжелейших условиях послевоенной разрухи и голода, оказывал помощь Польше и участвовал в восстановлении Варшавы. Так дипломат отреагировала на претензии польского руководства о «выплате репараций» со стороны Москвы.

Кроме того, она отметила, что государства Евросоюза утратили статус счастливых вассалов и превратились в несчастных рабов. По словам дипломата, их покровитель в лице Вашингтона потребовал от Европы часть ее территории.