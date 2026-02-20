Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 11:24

Экс-зампредам правительства Ивановской области запросили реальные сроки

Экс-зампредам ивановского правительства запросили до 12 лет лишения свободы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гособвинение запросило для экс-заместителей председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и Ирины Эрмиш наказание в виде 12 и 10 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима соответственно, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Прокурор Андрей Жугин озвучил позицию обвинения в ходе прений сторон.

С учетом обстоятельств дела в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить Эрмиш наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима <...>, Зобнину — в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, гособвинение предложило назначить Эрмиш и Зобнину штрафы в размере 30 млн рублей, а также запретить занимать определенные должности. Для первой длительность запрета может составить 11 лет, для второго — 12 лет.

В свою очередь для фактического руководителя строительной компании Дмитрия Федулова прокурор запросил четыре года колонии общего режима. В зависимости от роли фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий, пособничестве в этом преступлении, а также в даче и получении взятки в особо крупном размере (ст. 286, 290, 291 УК РФ).

По версии следствия, с 2022 по 2024 год чиновники и коммерсант создавали беспрепятственные условия для строительной компании при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры в регионе. Подсудимые частично признали вину. В то же время, как заявил прокурор, доказан факт получения и дачи взятки в размере не менее 3 млн рублей, в чем Сергей Зобнин и Ирина Эрмиш виновными себя не считают.

Эрмиш и Зобнина задержали в июле 2024 года. Сообщалось, что подозреваемые помогли одной из организаций получить более 20 контрактов, общая сумма которых превышает 850 млн рублей. Большая часть из этих денег была похищена и распределена между участниками преступного сговора.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об аресте председателя городского комитета по госзаказу Дениса Толстых. Чиновнику предъявлено обвинение по двум эпизодам превышения должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

