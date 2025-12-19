Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»

В Нижнем Новгороде Горьковский автозавод представил сверхдлинный промтоварный фургон на базе «Газели Next», пишет «Газета.Ru». Эксклюзивную машину создали по заказу крупного корпоративного клиента.

Эта версия коммерческого автомобиля может перевезти до 23 кубических метров груза. А внутри нового грузовика ГАЗа легко разместятся до 10 европоддонов. Уточняется, что до этого подобные версии автомобилей делали лишь сторонние ателье, а не сами заводы. Для создания модели специалисты ГАЗа удлинили лестничную раму на 870 мм и нарастили задний свес и колесную базу таким образом, что расстояние между осями составило 4245 мм.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что производство машин в России за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%. Он отметил, что за этот период в стране выпустили 707,4 тыс. автомобилей.