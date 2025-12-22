Новый год-2026
22 декабря 2025 в 15:59

Компания мужа Блиновской должна ей почти 100 млн рублей

Суд признал, что компания «Оливия групп» должна Блиновской 96 млн рублей

Блогер Елена Блиновская
Арбитражный суд Москвы подтвердил, что Елена Блиновская фактически предоставила компании «Оливия групп», принадлежащей ее мужу Алексею Блиновскому, займы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела. Общая сумма составила 96 млн рублей.

Суд, рассматривая заявление финансового управляющего Блиновской, Марии Ознобихиной, установил, что реальным кредитором являлась сама «королева марафонов», а не компании «Сириус» и «Толиман», которые формально выступали займодавцами.

Суд признал 11 договоров займа, заключенных в период с 2019 по 2021 год, недействительными в части указания сторон сделки. Теперь сторонами договоров считаются Елена Блиновская как кредитор и «Оливия групп» как заемщик.

Это решение может послужить основанием для предъявления отдельного иска о возврате средств в конкурсную массу блогера. При этом в отношении «Оливия групп» налоговая инспекция уже подала заявление о банкротстве по упрощенной процедуре, и дело может быть закрыто из-за отсутствия у компании какого-либо имущества.

Ранее стало известно, что муж блогера продал внедорожник Jeep Wrangler Unlimited всего за 180 тыс. рублей. Такая цена в 30 раз ниже рыночной стоимости этой машины. Автомобиль произвели в 2020 году, стоимость на рынке превышает 5 млн рублей.

